بعد فوزه على السعودية العراق يتأهل لنصف نهائي بطولة الخليج لقدامى اللاعبين

تأهل منتخب العراق للاعبين القدامى، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، الى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين في نسختها الأولى المقامة في الكويت.
وفاز العراق على السعودية 1-0 في لقاءهما اليوم وتصدر مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط.
وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم تعادل سلبياً مع البحرين أمس الأحد.
وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/ شباط، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.
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