بعد فوزه على السعودية العراق يتأهل لنصف نهائي بطولة الخليج لقدامى اللاعبين

تأهل منتخب العراق للاعبين القدامى، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، الى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين في نسختها الأولى المقامة في الكويت.

وفاز العراق على السعودية 1-0 في لقاءهما اليوم وتصدر مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم تعادل سلبياً مع البحرين أمس الأحد.

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/ شباط، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.