تشكيلة منتخب قدامى العراق في مواجهة السعودية

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، التشكيلة الأساسية لمنتخب قدامى لاعبي العراق أمام منتخب السعودية التي تجري اليوم ضمن بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم السبت، ثم تعادل سلبياً مع البحرين أمس الأحد.

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان بينما تضم المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 25 فبراير/ شباط، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 26 من الشهر نفسه.

ويهدف منتخب قدامى العراق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على لقب النسخة الأولى من البطولة.