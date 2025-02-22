منتخب الشباب يودع البطولة الآسيوية بعد الخسارة من استراليا

غادر منتخب الشباب، اليوم السبت، نهائيات كأس آسيا بعد خسارته أمام نظيره الأسترالي، حيث فقد فرصة التأهل لكأس العالم للشباب.

وأحرز أهداف منتخب الشباب كل من أموري فيصل في الدقيقة 16، ومصطفى قابيل في الدقيقة 26، فيما جاءت أهداف المنتخب الأسترالي عن طريق لوكا يوفانوفيتش في الدقيقة 22، وبينغوتس كيكانوس في الدقيقة 62، وألكسندر بادولاتو في الدقيقة 74.

وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الأسترالي، ضمن نهائيات كأس آسيا للشباب دون (20 عامًا) المقامة حاليًا في الصين.

وفقد منتخبنا الشبابي بهذه النتيجة، فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب.