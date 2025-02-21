الصفحة الرياضية

منتخب الشباب في كامل جهوريته، استعدادًا لمباراة أستراليا غداً


إختتم منتخبُ الشباب لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، وحدته التدريبيّة الأخيرة في مدينةِ شينزين، استعداداً لمباراة أستراليا غداً السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً، حيث ستقام المباراةُ على ملعبِ مركز باوان الرياضيّ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيتِ العاصمة بغداد. وحضر الوحدةَ التدريبيّة لمنتخبِ الشباب رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب محمد ناصر.

فيما خاض منتخبُ الشباب وحدته التدريبيّة بمشاركةِ جميع اللاعبين، وسيستعيد خدماتَ اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل في مباراةِ أستراليا بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف، بينما سيغيبُ اللاعب حيدر حمد عن مواجهة الغد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة.

وسيقود مباراةَ منتخبنا الشبابي أمام نظيره الأستراليّ طاقمٌ تحكيميٌّ بقيادة الدولي البحرينيّ عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان (حكم مساعد أول)، والقطري خالد عايد الشمري(حكم مساعد ثانٍ)، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.

وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولةِ آسيا إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.

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