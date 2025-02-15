دوري نجوم العراق: فريق الحدود يتغلب على فريق الميناء بثلاثية مميزة

حقق فريق الحدود، فوزا اليوم السبت، على فريق الميناء بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 20 في دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث جرت المباراة في الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.

وكان الشوط الاول قد انتهى بتقدم فريق الميناء بنتيجة 2-1 ، سجل الميناء اولا في الدقيقة 16 عن طريق علاء عبد الزهرة، وتمكن الحدود من تعديل النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاروق.

فيما عاد الميناء ليسجل هدفه الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 45+4، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الحدود من تعديل النتيجة عن طريق المحترف دينيز اونديف ليعود الحدود ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 88 عن طريق نفس اللاعب. كما شهدت المباراة طرد لاعب الحدود مجتبى علي في الدقيقة 90+5 لتراكم البطاقات .

وبهذه الفوز، رفع الحدود رصيده للنقطة 13 ليكون بالمركز 19 ، في حين استقر رصيد فريق لميناء عند النقطة 20 ليحتل المركز 16 .