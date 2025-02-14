فريق القاسم يحقق الفوز أمام دهوك بثنائية في دوري نجوم العراق

تغلب فريق القاسم على ضيفه دهوك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، على ملعب الفيحاء في البصرة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح حيدر عبد الرحيم التسجيل للقاسم، ثم عزز الحارث حاتم النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 77، تمكن بيتر كوركيس من تقليص الفارق لدهوك عبر ركلة جزاء ناجحة.

وبهذا النتيجة، رفع القاسم رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد دهوك عند 34 نقطة في المركز الرابع.