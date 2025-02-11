عشاق الكرة تترقب لقاء القمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد هذا المساء

تتجه انظارعشاق الكرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب الاتحاد لمدينة مانشستر، والذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين فريقها مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد في دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يطلق حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان (43 عاما) صافرة بداية هذا النهائي المبكر في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيقود الإسباني بيب غوارديولا (54 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خوض هذه المواجهة الهامة بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه ريال مدريد:

فيما اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي (65 عاما) المدير الفني لنادي ريال مدريد التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي: