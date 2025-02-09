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بمشاركة زيدان وغياب علي جاسم.. ألمير سيتي يهزم أوتريخت بالدوري الهولندي


حقق ألمير سيتي انتصارا ثمينا ومفاجئا على ملعب مضيفه أوتريخت بنتيجة 1-صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ألمير سيتي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الشاب جونيور كاديلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 28.

الفوز رفع رصيد ألمير سيتي إلى 13 نقطة لكنه ظل في قاع جدول الترتيب، بينما توقف رصيد أوتريخت عند 42 نقطة في المركز الثالث.

وشارك نجم المنتخب الوطني زيدان اقبال أساسيا مع أوتريخت حتى الدقيقة 79، فيما غاب نجم المنتخب علي جاسم عن المشاركة مع زملائه في ألمير سيتي.

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