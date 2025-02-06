قمة مرتقبة تجمع الزوراء والشرطة ضمن مباريات الجولة 19 من دوري النجوم

تنطلق بعد غد السبت منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة أربع لقاءات، إذ يتصدر لقاء العاصمة بغداد، والذي يجمع الزوراء والشرطة المشهد، بحكم تقارب النقاط بينهما، وأهمية المواجهة في صراع الفوز بالصدارة.

ويتميزاللقاء بأهمية بالغة، في ظل الإثارة والقوة التي تتسم بها مبارياتهما معاً، والمتابعة الجماهيرية للفريقين، إذ ستكون مقومات التحدي موجودة لدى النوارس والقيثارة لحسم اللقاء، لما يمتلكانه من أسماء مميزة في صفوفهما من المحليين والمحترفين.

في حين يسعى الزوراء إلى تجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام فريق القاسم، بغية استعادة لغة الفوز، والصدارة التي انتزعها زاخو في الجولة السابقة، إذ يقف الأبيض وصيفاً في جدول الترتيب برصيد (35) نقطة.

بالمقابل، يتطلع الشرطة إلى القبض على النقاط الثلاث، من أجل المضي قدماً نحو القمة، لا سيما أنه يحتل المرتبة الثالثة بـ(34 نقطة)، وفي جعبته مباراة مؤجلة أمام نفط البصرة.

وفي لقاء ثان يعتمد الطلبة على نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة لاجتياز فريق نفط ميسان، حيث جمع الأنيق (22 نقطة) في مبارياته الثماني السابقة، من أصل (24 نقطة)، وضعته رابعاً بـ(33 نقطة)، وهو يطمح لتعزيز رصيده والاقتراب أكثر من الصدارة.

بينما يتواجد فرسان المملكة بالمركز الحادي عشر بـ(23) نقطة. ويلعب بعد غد أيضاً الكرخ أمام ديالى، بينما يستضيف ملعب الفيحاء لقاء الميناء والكرمة