الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب الزوراء لمباراة الشرطة والعين الإماراتي

أعلن الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم، رسميًا اعتمادَ ملعب الزوراء في بغداد لاستضافةِ المباراة المُرتقبة بين فريقي الشرطة والعين الإماراتي ضمن الجولةِ الأخيرة من دور المجموعات لبُطولةِ دوري أبطال آسيا للنُخبة، إذ ذكر نادي الشرطة في بيان، انه بعد سلسلةٍ من الزياراتِ، والاطلاع على المنشأ، أعلن الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم رسميًا اعتمادَ ملعب الزوراء في بغداد لاستضافةِ المباراة المُرتقبة بين فريقي الشرطة والعين الإماراتي، المقررة في 17 من شهر شباط الحالي في الساعةِ السابعة مساءً.

وتعد هذه المباراةُ ضمن الجولةِ الأخيرة من دور المجموعات لبُطولةِ دوري أبطال آسيا للنُخبة.

وفي المباراة السابقة، تعادل فريق الشرطة مع استقلال طهران بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي في العاصمة طهران، حيث كانت المواجهة الأولى آسيويًّا للمدرب محمد عبد العظيم مع الفريق العراقي. وبتعادله، وصل الشرطة إلى النقطة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحتل المركز الحادي عشر (قبل الأخير) في مجموعة الغرب.