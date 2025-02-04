الصفحة الرياضية

ضمن بطولة أندية الخليج، فريق دهوك يرفع شعار التأهل في مواجهته لأهلي صنعاء


 من أجل تعزيز حظوظه بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة أندية الخليج لكرة القدم، ضمن تصفيات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، يسعى فريق دهوك الظفر بنقاط المباراة عندما يواجه أهلي صنعاء اليمني، اليوم الثلاثاء في ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد (10 نقاط)، في حين يقف دهوك وصيفاً بـ5 نقاط، ويمتلك ظفار صاحب المركز الثالث (4 نقاط)، ويتذيل أهلي صنعاء القائمة بـ3 نقاط.

ويكفي صقور الجبال الفوز في لقاء اليوم على أهلي صنعاء من أجل التأهل إلى الدور التالي، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ظفار، بشرط خسارة الفريق العماني بمواجهة النصر، إذ سيصبح لدى ممثل كرتنا عند ذاك (8 نقاط)، بفارق (4 نقاط) عن المركز الثالث.

وجدير بالذكر أنَّ نظام البطولة ينص على ترشح المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، إذ سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في الخامس والعشرين من نيسان المقبل.

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