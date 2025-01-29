الصفحة الرياضية

أربع مباريات في الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق اليوم الأربعاء


تجري اليوم الأربعاء مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات، إذ يستقبل نوروز صاحب النتائج المتميزة بقيادة مدربه قحطان جثير نظيره فريق القاسم الذي يقدّم هو الآخر أحد أفضل مواسمه تحت إشراف المدرب السوري أيمن الحكيم.

بالمقابل، يحلّ الطلبة المتحفز ضيفاً ثقيلاً على كربلاء المتأخر، وسيحاول الأول الفوز للاقتراب أكثر من الصدارة، بينما يحاول فريق كربلاء تحسين نتائجه المتواضعة في الجولات الأخيرة.

فيما يحل فريق الكرمة المنافس الجديد في المسابقة ضيفا في  مدينة دهوك لملاقاة فريقها الذي يسير بثبات نحو الصدارة. وختاما سيحتضن ملعب الفيحاء مواجهة فريقي نفط البصرة وضيفه ديالى الذي يحتل قاع الترتيب.

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