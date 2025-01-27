إتحاد الكرة: مباراة العراق وفلسطين ستكون بملعب محايد

صرّح الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، بأن مباراة العراق وفلسطين التي ستجري في شهر آذار المقبل، ستكون في ملعب محايد، إذ ذكر الاتحاد في توضيح جديد، إن "الاتحادَ الدوليَّ لكُرةِ القدم (FIFA) طالبَ الاتحادَ الفلسطينيَّ لكُرةِ القدم بإقامةِ مباراةِ المنتخبِ الفلسطينيّ أمام منتخبنا الوطنيّ ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ المجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 بغيرِ ملعبِ (فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة".

وأوضح أن "(FIFA) أكد على إقامةِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ومستضيفه الفلسطينيّ في ملعبٍ مُحايدٍ، على أن لا يكون ضمن ملاعب منتخباتِ دول المجموعةِ الثانية".

وأكد اتحاد الكرة أن "ما تناولته عددٌ من وسائل الإعلامِ مؤخراً بخُصوصِ تحديدِ ملعبِ المباراة هو غيرُ صحيحٍ تماماً، ولا يمتُ للحقيقةِ بصلةط، معرباأ عن أمله من "جميع المواقعِ والمنصاتِ الإلكترونيةِ والوكالاتِ تَوخيَّ الدقةِ في نقلِ المعلومة في هذه الفترةِ بالتحديد، كونها مهمة ومؤثرة، ويتطلب من الجميعِ مساندةِ المنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، ودعمه بمختلفِ المستوياتِ سواء كان ذلك دعماً إعلامياً أم جماهيرياً، والوقوف مع أُسُودِ الرافدين في المُهمةِ الوطنيّةِ المُرتقبةِ في الجولتين المُقبلتين، ومواجهته أمام منتخبي الكويت وفلسطين".