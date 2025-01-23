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لجنة فنية تعلن بدء مرحلة التصحيح في المنتخب العراقي


أكد عضو اللجنة الفنية المشكلة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم بسام رؤوف، البدء بمرحلة التصحيح في المنتخب العراقي قبل البدء بخوض مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب أسود الرافدين لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، حيث ستقام الأولى في البصرة والثانية في رام الله، كما أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال رؤوف، "إن اللجنة الفنية مستمرة في مناقشة ومراجعة مباريات المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج الأخيرة في الكويت وسبق أن تم تشخيص الأخطاء في أداء المنتخب ونحن قدمنا مجموعة مقترحات لإيجاد الحلول في عمل المدرب الإسباني خيسوس كاساس وتم تقديمها أيضا إلى رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال كي يناقشها مع كاساس ونحن نتطلع إلى عقد اجتماع مع المدرب الإسباني قريبًا".

وأضاف: "المرحلة في التصفيات تتطلب من اللاعبين جهودًا كبيرة وعطاء مضاعفًا يتناسب مع القيمة التاريخية لتحقيق حلم التأهل الذي طال انتظاره كثيراً منذ عام 1986 وأعتقد أن الأمر يستحق من اللاعبين كل التضحيات، لأنهم جزء أساسي لمستقبل كرة القدم العراقية وأعتقد أنهم أهل للمسؤولية ويجب عليهم أن يمنعوا الأصوات المحبطة من ثنيهم عن تحقيق أحلامهم وأحلام الجماهير العراقية وأعتقد أن الجماهير ستنسى الإخفاق في كأس الخليج بمجرد تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين في التصفيات".

وأوضح قائلًا: "الفرصة قائمة وكبيرة للمنتخب العراقي من أجل تحقيق الفوز على منتخبي الكويت وفلسطين، لأن عملية التصحيح قد بدأت في المنتخب العراقي والآمال معقودة على ضرورة وجود اللاعبين الأفضل والأكثر جاهزية ومن لديه الرغبة بالإسهام في الإنجاز دون فضل أو منة بل كشركاء أساسيين حقيقيين، لأن للأسف شاهدنا تراجع مستوى بعض اللاعبين في المباريات السابقة وهو أمر ينذر بالخطر"، بحسب winwin. 

ويتطلع المنتخب العراقي إلى المحافظة على وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، كونه مركزًا يؤهل مباشرةً إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتفوق على منافسه المباشر للمنتخب الأردني بفارق نقطتين ويتخلف عن المتصدر كوريا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط.

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لجنة فنية تعلن بدء مرحلة التصحيح في المنتخب العراقي
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