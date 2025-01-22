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الجوية تقاضي علي المالكي بعد اتهامات خطيرة وجهها لوزير الدفاع


أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن رفع دعوى قضائية ضد (كابو القوة الجوية) علي المالكي بعد اتهامه وزير الدفاع ثابت العباسي برفضه بناء ملعب النادي الا مقابل مبلغ مالي.

وذكر بيان لنادي الجوية، ، انه "وبعد الاتهامات الباطلة والملفقة التي طالت وزير الدفاع (ثابت محمد العباسي) في احد البرامج التلفزيونية فيما يخص موضوع الاستثمار وبناء الملعب الخاص بنادينا فقد قررت الهيئة الادارية رفع دعوى قضائية ضد (علي المالكي)  بعد ان قام بإتهام وزير الدفاع بأتهامات باطلة".

وأكد البيان، ان "وزير الدفاع، هو الداعم الرئيسي لنادينا وكل الامور التي تخص النادي بشكل عام  لذلك تحرص الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي للوقوف بحزم بوجه كل شخص يحاول تشويه سمعة وزير الدفاع وأي رمز من رموز وزارة الدفاع".

وكان (كابو الصقور) علي المالكي قد قال في تصريح صحفي، ان: "اعضاء بادارة نادي القوة الجوية قالوا بصريح العبارة، ان وزير الدفاع لا يقبل اي شركة تدخل حتى تبني ملعب الجوية الا ان يستلم مليوني دولار".

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