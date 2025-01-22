اليوم الأربعاء، يشهد أبرز مباريات الدوري الأوروبي

مباريات حاسمة يشهدها الدوري الاوربي هذا اليوم من اجل فرص البقاء في الصدارة، وحسب جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، سيلتقي:
باريس سان جيرمان X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1
لايبزيج X سبورتينج لشبونة – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2
سبارتا براج X انتر ميلان – 10 مساء - beIN Sports HD 6
فينورد X بايرن ميونخ – 10 مساء - beIN Sports HD 4
ريال مدريد X ريد بول سالزبورج – 10 مساء - beIN Sports HD 3
أرسنال X دينامو زغرب – 10 مساء - beIN Sports HD 2
ميلان X جيرونا – 10 مساء - beIN Sports HD 5
سيلتك X يونج بويز – 10 مساء - beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
بشكتاش X أتلتيك بيلباو – 5.30 مساء - beIN Sports HD 4
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