مواجهات مرتقبة في دوري أبطال أوروبا هذا اليوم

مع قرب ختام المرحلة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة لهذا الموسم 2024-25، تتجه الأنظار إلى مباريات الجولة السابعة التي تحمل مواجهات مصيرية للعديد من الأندية الكبرى، حيث سيكون فريق برشلونة، أتلتيكو مدريد، وليفربول، إلى جانب فرق أخرى، على موعد اليوم الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني، مع معارك كروية تُحدد مصيرها في المسابقة الأبرز على الصعيد الأوروبي.

فيما يدخل برشلونة الجولة السابعة بدوافع قوية بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16، ولكنه يواجه فريق بنفيكا الطامح لتعويض خيبته الأخيرة. النادي الكتالوني، بقيادة مدربه هانزي فليك، يتسلح بأفضل خط هجوم في البطولة (21 هدفًا)، بينما بنفيكا يعتمد على ذاكرته المشرقة حينما أسقط برشلونة بثلاثية نظيفة على أرضه في 2021. ومع تذبذب أداء برشلونة محليًّا، لا يُمكن استبعاد المفاجآت في هذه المواجهة.

بينما يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن على ملعبه، في مباراة يسعى فيها الفريق الإسباني لمواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية. رجال دييغو سيميوني يملكون الأفضلية بفضل خبرتهم الكبيرة وقدرتهم على إحباط خطط الخصوم، لكن ليفركوزن، المعروف بقدرته على السيطرة على الكرة وتمريراته الدقيقة، سيكون خصمًا عنيدًا. الفوز لأتلتيكو سيضمن له مقعدًا متقدمًا في ترتيب المجموعة، ويضعه في موقف أفضل قبل الأدوار الإقصائية.

ليفربول بقيادة محمد صلاح في مواجهة ليل الفرنسي

من جانبه، يدخل ليفربول مباراته ضد ليل وهو في قمة تألقه الأوروبي، بعد سلسلة انتصارات متتالية وشباك نظيفة منذ الجولة الثالثة. محمد صلاح ورفاقه يسعون للحفاظ على سجلهم المثالي في البطولة. في المقابل، يتمتع ليل بديناميكية مميزة هذا الموسم، فقد استطاع الفوز على أندية كبرى مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ما يجعل مواجهته مع ليفربول اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الفريقين على المضي قُدمًا في دوري أبطال أوروبا.

في حين يشهد ملعب "يان بريديل" مواجهة مثيرة بين كلوب بروج ويوفنتوس. الفريق البلجيكي يُراهن على ذكرياته التاريخية حينما أطاح بالسيدة العجوز عام 1978، فيما يسعى يوفنتوس لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة. معركة بين الطموح والتاريخ تُبشر بمواجهة ممتعة ومثيرة.

وبعد سقوطه أمام ريال مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، يأمل أتالانتا في استعادة توازنه عندما يستضيف شتورم غراتس النمساوي. فريق المدرب غاسبيريني أظهر أداءً جيدًا رغم الخسارة الأخيرة، وخصوصًا من الناحية الهجومية. في المقابل، يدخل شتورم غراتس المواجهة بلا شيء يخسره، معتمدًا على روح قتالية قد تقلب الطاولة في لحظات حاسمة.

كما يستضيف موناكو فريق أستون فيلا في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة. الفريق الفرنسي يسعى لاستعادة بريقه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بحافز معنوي كبير بعد انتصاره الأخير. الفوز لأي من الفريقين قد يعيد الأمل لهما في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

من جانبه، يدخل بوروسيا دورتموند مواجهته ضد بولونيا وهو يعلم أن الخطأ ممنوع إذا أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل. الفريق الألماني يمتلك أفضلية نسبية من حيث الأداء العام، لكن بولونيا أظهر صلابة دفاعية في مبارياته السابقة، ما يجعل المباراة متكافئة إلى حد كبير.

كذلك يلتقي فريق النجم الأحمر الصربي مع آيندهوفن الهولندي في مواجهة تُحدد مصير كلا الفريقين. النجم الأحمر يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعيد له الأمل في التأهل، بينما يطمح آيندهوفن لتعويض تعثره الأخير في دوري أبطال أوروبا ضد بريست الفرنسي (1-0)، واستعادة نغمة الانتصارات.