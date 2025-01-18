اليوم السبت، انطلاق الجولة 15 من دوري نجوم العراق

ضمن دوري نجوم العراق في موسمه الثاني 2024/ 2025، تنطلق اليوم السبت، جولة جديدة من المنافسات، حيث يلتقي في المباراة الأولى كربلاء فريق الشرطة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وفي اللقاء الثاني، يواجه القوة الجوية فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما تستمر لقاءات الجولة غداً الأحد، إذ يلتقي ديالى نظيره الكرمة في ملعب الكوت، ويضيف الكرخ في ملعب الساحر أحمد راضي فريق أربيل، بينما يستضيف فريق النجف في ملعبه نظيره الميناء، في الوقت الذي يلعب فيه الزوراء المتصدر مع فريق الحدود.

وتختتم مباريات الجولة (15) بعد غدٍ الاثنين عندما تقام (4) مباريات إذ يلعب النفط أمام نوروز في ملعب الساحر أحمد راضي، ويستضيف نفط ميسان في ملعبه نظيره دهوك، بينما يلعب الكهرباء أمام الطلبة في ملعب الزوراء، ونفط البصرة مع زاخو في ملعب الفيحاء.