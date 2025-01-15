درجال يعلن حالة الطوارئ للمنتخب العراقي

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أن المنتخب العراقي دخل في حالة طوارئ ابتداءً من الآن استعدادًا لتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية الحاسمة يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.

وقال درجال لعدد من وسائل الإعلام: "في الوقت الحالي، الجميع يسعى لخلق ظروف صحية من أجل تحقيق الاستعداد الأمثل للمنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، نحن في حالة طوارئ جميعا شعب وجماهير وحكومة ونتطلع إلى تحقيق الحلم الكبير بالوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ العراق".

وأضاف: "دور الإعلام في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم سيكون كبيرًا جدًا، فهو من يخلق الأجواء المثالية للفريق العراقي ويسهم في رفع المعنويات بالنسبة للاعبين وكل مفاصل العمل في المنتخب العراقي، خصوصًا أن المرحلة باتت حرجة ولم يتبق سوى شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران أمامنا للوصول إلى كأس العالم، يجب أن يعمل الجميع بجد ومثابرة لتحقيق حلم الجماهير".

عدنان درجال يحدد موعد وصول كاساس إلى بغداد

وتابع: "أدعو وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل يدًا بيد مع الاتحاد العراقي ودعم الفريق وخلق ظروف هادئة ليظهر المنتخب بأفضل صورة، سنجتمع مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحضور رئيسها عقيل مفتن مع هيئة الإعلام والاتصالات للتشديد على القنوات بدعم الفريق وخلق الظروف المناسبة التي تساعده في إظهار أفضل ما لديه".

وأكمل: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس سيصل بغداد يوم 19 يناير/ كانون الثاني الحالي وستكون لنا جلسة معه ومع فريقه المساعد من أجل ترتيب جميع الأمور استعدادًا لمباراتي الكويت وفلسطين في التصفيات وسندرس أيضًا إقامة معسكر تدريبي قبل 10 أيام من مباراة الكويت لتحضير الفريق بأفضل صورة ونعدكم بأن الفريق سيظهر بشكل مختلف ومميز في التصفيات سيُنسِي الجميع الخروج من بطولة كأس الخليج"

يُذكر أن العراق ودّع كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت من دور المجموعات، بعدما حقق الفوز على اليمن بهدف نظيف وخسر أمام البحرين بهدفين نظيفين وأمام السعودية بثلاثة أهداف لهدف.