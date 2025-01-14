دولي سابق: المنتخب الوطني بحاجة إلى إخصائي نفسي

أكد اللاعب الدولي السابق رياض مزهر، ان المنتخب الوطني بحاجة إلى إخصائي نفسي قبل خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم.

وقال مزهر في تصريح ل/ المعلومة/ إن "الجانب النفسي للمدرب خيسوس كاساس واللاعبين لم يكن جيدا فور الخروج من كأس الخليج، بالتالي يجب تهيئة الفريق نفسيا وفنيا قبل مباراتي الكويت وفلسطين، فالمنتخب العراقي بحاجة ماسة إلى تخصص جديد في المرحلة المقبلة يتمثل بتواجد إخصائي نفسي جنبا إلى جنب مع المنتخب والمدرب".

وأضاف أن "اتحاد الكرة يعمل حاليا على تشكيل لجنة فنية تضم 25 شخصا وقبل ذلك ستعمل على تشكيل لجنة مصغرة من هؤلاء الأشخاص برئاسة رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، تتولى مهما عقد الاجتماعات مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة السلبيات والإيجابيات في عمل المدرب".

وسيلاعب المنتخب الوطني، منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 آذار المقبل.