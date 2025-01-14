عاجل : ‏الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
الصفحة الرياضية

دولي سابق: المنتخب الوطني بحاجة إلى إخصائي نفسي


أكد اللاعب الدولي السابق رياض مزهر، ان المنتخب الوطني بحاجة إلى إخصائي نفسي قبل خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم.

وقال مزهر في تصريح ل/ المعلومة/ إن "الجانب النفسي للمدرب خيسوس كاساس واللاعبين لم يكن جيدا فور الخروج من كأس الخليج، بالتالي يجب تهيئة الفريق نفسيا وفنيا قبل مباراتي الكويت وفلسطين، فالمنتخب العراقي بحاجة ماسة إلى تخصص جديد في المرحلة المقبلة يتمثل بتواجد إخصائي نفسي جنبا إلى جنب مع المنتخب والمدرب".

وأضاف أن "اتحاد الكرة يعمل حاليا على تشكيل لجنة فنية تضم 25 شخصا وقبل ذلك ستعمل على تشكيل لجنة مصغرة من هؤلاء الأشخاص برئاسة رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، تتولى مهما عقد الاجتماعات مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لمناقشة السلبيات والإيجابيات في عمل المدرب".

وسيلاعب المنتخب الوطني، منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 آذار المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولي سابق: المنتخب الوطني بحاجة إلى إخصائي نفسي
اكثر من 100 بطل اولمبي يعيدون ميدالياتهم في أولمبياد باريس بسبب تغير شكلها!
برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد هزيمة الريال بخماسية ساحقة
اتحاد الكرة يقاضيه رسميا .. مطالبات باقالة المترجم المصري لمنتخب العراق .. لهذا السبب
اتحاد كرة القدم: اعتقال المتهم بالاعتداء على الحكم حسين فلاح
حجارة من الجمهور تنقل مساعد حكم مباراة كربلاء ودهوك للمستشفى
حمادي في المقدمة وحسين وبايش بنهاية القائمة.. أغلى 10 لاعبين عراقيين
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوضح بشأن العودة "البرية" من خليجي الكويت
اليوم الخميس، إنطلاق الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق
ترشيح حكم عراقي لقيادة نهائي خليجي 26
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك