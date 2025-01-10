اتحاد الكرة يقاضيه رسميا .. مطالبات باقالة المترجم المصري لمنتخب العراق .. لهذا السبب

اكدت اوساط رياضية محلية ، انهاء خدمات المصري " محمد عبد الحافظ" من منصبه مترجما لمدرب المنتخب الوطني الاسباني خيسوس كاساس ، وذلك على خلفية تداول تسجيل فيديوي يظهر فيه المترجم المصري يدعي انه يتعرض للتهديد في العراق.

مقابل ذلك ، اعلن عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، تقديمه شكوى رسمية لدى لجنة الانضباط ضد مترجم مدرب المنتخب " محمد عبد الحافظ" بعد تصريحات ادلى بها المترجم تشوه سمعة وامن العراق".

واضاف الزاملي ، انه "قام بتقديم شكوى شخصية أيضاً أمام القضاء لإثبات صحة هذه الادعاءات أو دحضها "، مطالبا بـ "إبعاد المترجم المصري عن صفوف المنتخب الوطني حفاظاً على سمعة العراق وصورته الايجابية امام العالم".

ويعمل عبد الحافظ مترجما من اللغة الإسبانية إلى العربية، للمدرب كاساس ولاعبي المنتخب الوطني منذ تعاقده مع اتحاد الكرة العراقي قبل اعوام ، ولكن قبل أيام، نشر عبد الحافظ تسجيلا فيديويا عبر حسابه الشخصي في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، يقول فيه إنه " يتعرض للتهديد في العراق "، وإنه " لم يعد إلى بغداد منذ فترة بسبب مخاوف أمنية "، دون كشف تفاصيل تلك التهديدات التي قال إنه تعرض لها في العراق.

وأثار هذا الفيديو ، موجة انتقادات حادة لدى الشارع الرياضي العراقي، الذي طالب اتحاد الكرة بالاسراع بفسخ عقده، حتى لو تمسك به كاساس، باعتبار تصريحاته تضر بالكرة العراقية مستقبلا، لاسيما أن المنتخب الوطني تنتظره مباراتان مهمتان في تصفيات كأس العالم 2026./ان