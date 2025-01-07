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اتحاد كرة القدم: اعتقال المتهم بالاعتداء على الحكم حسين فلاح


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اعتقال المتهم بالاعتداء على الحكم حسين فلاح وايداعه التوقيف، حيث ذكر الاتحاد في بيان له، ان "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال اطمأن على صحة الحكم الدولي حسين فلاح الذي تعرض لاعتداء سافر من قبل بعض المحسوبين على جمهور كربلاء في اللقاء الذي جمع فريقهم بفريق دهوك في إطار الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق".

واكد رئيس الاتحاد، بحسب البيان، انه "متواصل مع مشرف المباراة والطاقم التحكيمي رمن اجل الاطمئنان على صحة الحكم الدولي حسين فلاح"، مبيناً ان "الاتحاد يرفض بشدة حادثة الاعتداء وسيواجهها بحزم كبير من اجل عدم تكرارها".

وأوضح ان "السلطات الأمنية قامت بواجبها على أكمل وجه وتمت معرفة الجاني وايداعه التوقيف".

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