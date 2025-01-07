حمادي في المقدمة وحسين وبايش بنهاية القائمة.. أغلى 10 لاعبين عراقيين

حقق عدد من لاعبي منتخب العراق لكرة القدم ارتفاعًا في القيمة السوقية، نتيجة الأداء الذي يقدمونه مع فرقهم ومنتخب أسود الرافدين طيلة الفترة الماضية.

وهذه قائمة بأغلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية، وفقًا لتقارير موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المعني بالقيمة السوقية للاعبين.

مهاجم فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، علي الحمادي، يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين العراقيين، حيث تبلغ قيمته السوقية 2,5 مليون يورو.

الحمادي البالغ من العمر 22 عامًا، شارك في 11 مباراة مع فريقه، وهو أول لاعب عراقي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتطلع ليكون أول لاعب عراقي يسجل في هذه البطولة العريقة.

منتظر الماجد

نجم فريق هاماربي السويدي، منتظر ماجد، حل في المركز الثاني في القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 1,8 مليون يورو، وماجد (19 عامًا) يمتد عقده مع هاماربي حتى ديسمبر/ كانون الأول 2028، وهو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وقد يفكر في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

زيدان إقبال

المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، حل في المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 1,5 مليون يورو، و إقبال (21 عامًا)، بدأ يكسب ثقة مدربه في أوتريخت ويشارك في التشكيلة الأساسية. إذا قدم مستويات أفضل، قد ترتفع قيمته السوقية مع نهاية الموسم الحالي، حيث يستمر عقده حتى يونيو/ حزيران 2027.

دانيلو السعد

يحتل محترف هيرنيفين الهولندي، ونجم العراق دانيلو السعد، المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأغلى بقيمة سوقية تبلغ 1 مليون يورو. السعد (25 عامًا)، شارك في 6 مباريات مع فريقه الهولندي ويسعى للمزيد، حيث يتطلع لترك بصمة خلال فترة وجوده في النادي التي تستمر حتى يونيو 2028.

أمجد عطوان

يعد أمجد عطوان أغلى اللاعبين العراقيين المحليين وصاحب المركز الخامس في القائمة، حيث تبلغ قيمته السوقية 800,000 يورو. عطوان (27 عامًا) يلعب للموسم الثاني على التوالي في نادي زاخو، وهو من أبرز لاعبي الفريق وظهر بمستويات هجومية أفضل تحت قيادة مدربه القطري طلال البلوشي.

ماركو فرج

اللاعب المحترف في صفوف سترومسغودسيت السويدي، ماركو فرج، يوجد أيضًا ضمن قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمته 800,000 يورو.

فرج (29 عامًا) من اللاعبين الموهوبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط. رغم الفرص المحدودة في كأس الخليج "خليجي 26"، إلا أنه يبقى محط اهتمام المدرب خيسوس كاساس.

سعد عبد الأمير

نجم وسط القوة الجوية، سعد عبد الأمير، احتل المركز السابع في جدول ترتيب اللاعبين العراقيين الأعلى من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمته 700,000 يورو. عبد الأمير (32 عامًا) يعد من أهم لاعبي خط الوسط في دوري نجوم العراق ومنتخب العراق، حيث استعاد مكانته مع الفريق بفضل هدوئه وتأثيره الإيجابي في زملائه.

كيفن يعقوب

لاعب فريق آرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب، يوجد ضمن قائمة اللاعبين العراقيين الأغلى بقيمة سوقية تبلغ 700,000 يورو. يعقوب (24 عامًا) سبق وأن وصلت قيمته السوقية إلى 1,5 مليون يورو، لكن بسبب الإصابة تراجعت قيمته السوقية إلى النصف تقريبًا. يتطلع اللاعب للعودة إلى الملاعب مجددًا لاستعادة مكانته.

أيمن حسين

مهاجم الخور القطري، أيمن حسين، يوجد في المركز التاسع من حيث اللاعبين الأغلى على مستوى العراق، بقيمة سوقية بلغت 650,000 يورو.

حسين (28 عامًا)، لم يشارك كثيرًا مع الخور هذا الموسم، حيث يمتلك 8 مباريات في دوري نجوم قطر، ولكنه يعد من أبرز اللاعبين على مستوى المنتخب العراقي، بتسجيله 14 هدفًا في 16 مباراة خلال عام 2024.

إبراهيم بايش

المحترف في صفوف الرياض السعودي، إبراهيم بايش، جاء في قائمة أعلى 10 لاعبين بقيمة سوقية بلغت 650,000 يورو. بايش (24 عامًا) يعد من اللاعبين المهمين بالنسبة لمدرب العراق خيسوس كاساس، الذي يجربه في أكثر من مركز. يحظى بايش بأهمية كبيرة في فريقه الرياض، حيث لعب له 13 مباراة حتى الآن.