ترشيح حكم عراقي لقيادة نهائي خليجي 26

أعلن الحكم الدولي مهند قاسم، أنه من ضمن المرشحين لإدارة المباراة النهائية لبطولة خليجي 26 المقامة في الكويت.

وقال قاسم في تصريح للوكالة الرسمية إنه "بشكل مؤكد سأكون حكم ساحة للمباراة النهائية التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان".

وأضاف، أن "الاتحاد يقدم ثلاثة حكام للمباراة النهائية، وأنا سأكون من ضمنهم والأقوى لإدارة هذا اللقاء".

يذكر أن مهند قاسم يُعد من أبرز الحكام، ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الدولية والمحلية.