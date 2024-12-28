مساء اليوم السبت، مواجهة منتخبنا الوطني للسعودية، لمن الغلبة؟

تتطلع انظار الجميع مساء السبت 28 كانون الأول، لملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت لمتابعة أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويحتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل إلى الدور المقبل في كأس الخليج العربي، فيما يأتي "الصقور الخضر" بالمرتبة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، ويتذيل اليمن جدول الترتيب من دون نقاط.

ويستهدف منتخب "أسود الرافدين" تحقيق الفوز فقط خلال مباراة السعودية والعراق حتى لا يودع العُرس الخليجي من الدور الأول، فيما سيكون التعادل كافيًا للمنتخب السعودي في اللقاء المقبل؛ من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بالهزيمة (3-2) أمام البحرين، قبل الفوز بالنتيجة ذاتها على اليمن في الجولة الثانية، فيما افتتح العراقيون البطولة بفوز صعب على المنتخب اليمني بهدف نظيف، ثم جاءت الخسارة بهدفين دون رد أمام البحرين.