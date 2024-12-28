يونس محمود : مع منتخبنا الوطني دائماً وابدا

جدد نائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود ، دعمه للمنتخب الوطني قبيل المباراة المرتقبة امام المنتخب السعودي ، مساء اليوم السبت ، ضمن الجولة الاخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم " خليجي 26 ".

وكتب محمود ، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، " 90 دقيقة ليست مستحيلة عليكم يا أسود.. ثقتي دائما و أبدا كبيرة وعالية بكم ، نثق بكم في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو أدوار متقدمة في البطولة بإذن الله ..مع منتخبنا الوطني دائما وأبدا "