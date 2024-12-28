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اليوم ... مواجهة حاسمة لمنتخبنا الوطني ضد السعودية لتحديد هوية مرافق البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج


يلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم ، نظيره السعودي في الساعة الخامسة والنصف مساءاليوم السبت ، في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26".

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل على اقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في حين سيكون على العراق حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

ويحتل "الاخضر" المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا على "اسود الرافدين" بفارق الأهداف، بينما يقبع المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

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