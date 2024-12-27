الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان

أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.
وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 .
وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.
بينما ينتظر المنتخب العُماني (متصدر المجموعة الأولى)، الفائز من مواجهة العراق والسعودية غداً السبت.
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