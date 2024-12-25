اتحاد الكرة يرد على الاساءة بحق يونس محمود

اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، بيانا رد فيه على الاساءة بحق النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود.

وقال الاتحاد في بيان، "حِرصاً من الاتحادِ العراقيِّ لكرةِ القدم، ومن أجلِ الحِفاظِ على مبادئ الاحترامِ المُتبادلِ والتعاونِ المثمرِ مع وسائل الإعلامِ كافة، فإننا نعرب عن الاستياءِ من التصريحاتِ والإساءاتِ غير اللائقةِ التي صدرت من إحدى القنواتِ التلفزيونيّةِ بحقِّ النائبِ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود".

وأكد البيان أن "ما تم تداوله يمثل تجاوزاً واضحاً للأعرافِ المهنيّة والإعلاميّة، ويضر بروحِ التعاونِ التي نحرص على تعزيزها مع جميعِ الجهاتِ الإعلاميّة"، مضيفا "هنا لابدَّ لنا أن نُشددَ على أن النقدَ البنّاء هو جزءٌ من العمليةِ الإعلاميّة التي نحترمها وندعمها، ولكننا في الوقتِ نفسه نرفضُ أيَّ شكلٍ من أشكالِ التجاوزِ أو التشهيرِ الذي يتنافى مع القيمِ المهنيّة".

واعتبر بيان الاتحاد أن "الإعلامَ الرياضيَّ يعد شريكاً أساسياً في صناعةِ الإنجاز الرياضيّ، ومؤثراً في صياغةِ القرارِ الرياضيّ، بل كان وجوده داعماً مهماً لكرةِ القدم العراقيّة، لكن ما حدثَ يدعونا إلى المطالبةِ بضرورةِ عودةِ الأمورِ إلى نِصابها، وعدم صبّ الزيتِ على الموضوعِ، ودق الإسفين بين الجهاتِ المعنية".

واعرب الاتحاد عن أمله من جميعِ وسائل الإعلام "الالتزامَ بالمعاييرِ المهنيّة والأخلاقيّة في تغطيةِ الأحداث ونقل المعلومات"، مؤكدا "استمرارنا في التعاونِ مع كل جهةٍ إعلاميةٍ تحترمُ هذه المبادئ، وتهتمُ بالقيّمِ المهنيةِ وأساسياتِ العمل الصحفي".