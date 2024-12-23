خليجي 26.. ضربتان قويتان للمنتخب السعودي في مواجهة العراق

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، ضربتان قويتان، في بطولة كأس الخليج التي انطلقت أول أمس في الكويت بنسختها السادسة والعشرين.

وأفادت وسائل الاعلام السعودية، بإصابة مهاجمي المنتخب الأخضر، (فراس البريكان) و(صالح الشهري)، وغيابهما أمام اليمن الأربعاء المقبل وبعدها العراق السبت المقبل في الجولتين الثانية والثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة الخليجية.

وكان المنتخب العراقي قد فاز أمس على اليمن 1-0، بينما خسر المنتخب السعودي أمام البحرين 2-3 في انطلاق الجولة الأولى من خليجي 26.