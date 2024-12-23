السعودية تسجل الخسارة الأولى في خليجي 26

تلقى المنتخب السعودي هزيمة بنتيجة 2-3 أمام نظيره البحريني في بداية رحلته ببطولة كأس الخليج أمس الأحد على ملعب "جابر الأحمد الدولي" ضمن المجموعة الثانية، حيث سجل أهداف المنتخب البحريني كلا من مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، ومهدي حميدان في الدقيقة 38، ومحمد مرهون بالدقيقة 76.

بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب البحريني أولى 3 نقاط في كأس خليجي زين 26، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن العراق، حامل اللقب، بعدما تمكن الأخير من الانتصار على اليمن (1-0)، بينما تجمد الرصيد السعودي بلا نقاط، لينهي الأخضر الجولة الأولى بلا نقاط.

ورفض لاعبو المنتخب السعودي، الإدلاء بتصريحات إعلامية، عقب خسارة "الأخضر" أمام البحرين، في بطولة كأس الخليج العربي.

وظهر المنتخب السعودي بعشوائية كبيرة، فتحت باب الانتقادات فقال الإعلامي خالد الشنيف في مقدمة حلقة الليلة من برنامجه "دورينا غير": "إن لم تستح فاصنع ما شئت، عار فنيا وكرويا ما شاهدناه من أداء اللاعبين. لاعبون يمشون في الملعب دون روح، يتعاملون مع اللقاء كأنه ودي، ويلعبون لأجل اللعب فقط لا غير"، و تابع "مدرب ضائع، تائه من هنا ومن هنا، أفسد الأمر يمين ويسار، والاتحاد فشل في فشل. شيء مؤلم صراحة رؤية منتخبنا بهذا الشكل".

ومن الجدير بالذكر أن المتصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للأدوار الإقصائية في المسابقة.