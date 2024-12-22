العراق يفتتح خليجي 26 بفوز على اليمن

تمكن منتخبنا الوطني، اليوم الاحد، من الفوز على نظيره اليمني ضمن مباريات المجموعة الثانية الجولة الأولى من بطولة خليجي 26 في الكويت.

وشهد ملعب جابر الصباح مباراة الفريقين التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب منتخبنا الوطني ايمن حسين من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 64 من زمن المباراة عبر تسديدة رأسية رائعة.

وينتظر منتخبنا الوطني مباراة مهمة في الجولة الثانية مع نظيره البحريني يوم الأربعاء القادم 25/12/2024 في تمام الساعة 8:30 بتوقيت بغداد.