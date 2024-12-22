جماهير كرة القدم تترقب مواجهة منتخبنا مع المنتخب اليمني مساء اليوم الاحد

تترقب جماهير كرة القدم، موعد المواجهة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي العراق واليمن مساء اليوم الأحد، على أرض استاد جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويبحث المنتخب العراقي عن تحقيق الانتصار على نظيره اليمني من أجل حصد أول 3 نقاط تسهل عليه مهمة بلوغ الدور الثاني، خاصة مع وجود منافسَين قويين آخرين في المجموعة هما السعودية والبحرين.

بالمقابل، يسعى المنتخب اليمني للعب دور الحصان الأسود في المجموعة الثانية، وتحقيق المفاجأة أمام ثلاثة منتخبات حاضرة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026، معتمدًا على تشكيلة تجمع مزيجًا من الخبرة والشباب. وتبتعد عن الضغوطات، خاصة أن ترشيحات التأهل تصب في صالح المنافسين الآخرين.

فيما أثنى مدرب المنتخب العراقي كاساس، على منافسه اليمني مؤكدًا أنه تابع الأخير في عدة مباريات مختلفة، وقدم فيها اليمن مستويات مميزة، مما يجعله منافسًا يستحق الاحترام والتقدير قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

من جانبه، ذكر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني إنه يتطلع إلى المنافسة وتقديم مستويات مميزة في خليجي 26، رافضًا الاستسلام ولعب دور الضحية في المجموعة الثانية رغم وجود منافسين أقوياء بحجم العراق والسعودية والبحرين.

ومن خلال استعراض تاريخ مواجهات العراق واليمن، فقد التقى العراق واليمن على مر تاريخ مختلف المسابقات، في 14 مواجهة سابقة، حقق المنتخب العراقي الفوز في 11 مباراة منها، وتعادلا في 3 مباريات أخرى، دون أن يكتب لليمنيين الفوز على أسود الرافدين من قبل.

وخلال 14 مواجهة سابقة، تمكن المنتخب العراقي من تسجيل 35 هدفًا في الشباك اليمنية، فيما نجح اليمنيون في زيارة الشباك العراقية خلال 7 مناسبات فقط.

وعلى صعيد كأس الخليج العربي، وتحديدًا في نسختها الأخيرة "خليجي 25"، تغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني بالمجموعة الأولى بخماسية نظيفة، حيث سجل أيمن حسين ثنائية، وأضاف مصطفى جاري وأمجد عطوان كاظم وحسين علي السعيدي الأهداف المتبقية، مما يجعل اليمنيين في حاجة إلى تجاوز نتيجة المواجهة الأخيرة بينهما، وتحقيق مفاجأة تتمثل في الإطاحة بحامل اللقب من بوابة الأراضي الكويتية.