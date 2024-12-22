الإمارات وقطر يتقاسمان نقاط المباراة ضمن خليجي 26

انتهى لقاء منتخبي الإمارات وقطر في بطولة خليجي 26 لكرة القدم التي تحتضنها الكويت، على ملعب جابر المبارك، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

كذلك حسم التعادل الايجابي لقاء منتخبي الكويت وعُمان بافتتاح بطولة خليجي 26 لكرة القدم التي تحتضنها الكويت، إذ انتهت المباراة التي اقيمت على ملعب جابر الاحمد الدولي، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وانطلقت يوم السبت، في الكويت فعاليات النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي "خليجي 26"، حيث تشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات هي: العراق والسعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن مقسمة على مجموعتين كل أربعة منتخبات في مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى كلا من الكويت وعمان وقطر والإمارات، بينما تضم الثانية العراق والبحرين والسعودية واليمن.