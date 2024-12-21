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اليوم إنطلاق بطولة كاس الخليج "خليجي 26"


تنطلق اليوم فعاليات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجارى حتى 3 يناير المقبل، إذ تقام البطولة من مجموعتين كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي، ثم المباراة النهائية التي ستقام في الثالث من يناير 2025.

وتشارك في هذه البطولة 8 منتخبات هم الكويت "المستضيف"، السعودية، قطر، عمان، البحرين، منتخب الإمارات، العراق، اليمن.

ويفتتح منتخبا الكويت وعمان اولى مباريات البطولة، حيث يلتقيان في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد جابر الاحمد الدولي بالجولة الأولي من دور المجموعات، في مواجهة يخوضها "الأزرق" باحثا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الأمجاد كونه المنتخب الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج على مر التاريخ، إلا أن اللقب غائب عن خزائنه منذ سنوات.

في حين سيستغرق حفل افتتاح كأس الخليج 2024 مدة محددة حوالي 22 دقيقة، على أن يتضمن عروضًا تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج، وسيتم تسليط الضوء على عراقة البطولة وتاريخها وإنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى إلى جانب عرض رؤية مستقبلية للكويت على مستوى مساعي استعادة الريادة.

وكذلك، فى العاشرة مساءً، يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب قطر، في مواجهة من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة ، على الرغم من تفوق الأبيض الكاسح على العنابي في تصفيات كأس العالم، وذلك بالفوز 3 - 1 في الدوحة، ثم 5 - 0 في أبوظبي، لكن المواجهات في البطولات الخليجية لها طابع خاص، وتأتي خارج التوقعات.

ومن الجدير بالذكر ان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس الخليج العربى، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على سلطنة عمان بنتيجة (3-2)، في نهائي امتد للوقت الإضافي.

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