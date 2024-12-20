وفد أسود الرافدين يصل الكويت لخوضِ غمار خليجي 26

وصل وفد المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها السادسة والعشرين.

وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة، "وفدُ المنتخب الوطنيّ يصلُ اليوم الجمعة إلى الكويت لخوضِ غمار خليجي 26".

ويوم أمس، أعلن الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، القائمة النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت بداية من السبت المقبل.

وستقام منافسات «خليجي 26» في الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) 2025، بمشاركة 8 منتخبات.

ويلعب العراق، حامل لقب البطولة، ضمن المجموعة الثانية، إلى جوار السعودية والبحرين واليمن.

ويعسكر المنتخب العراقي، ثاني أكثر فريق تتويجاً بالبطولة، منذ فترة في قطر؛ استعداداً لخوض المنافسة مع سعيه للدفاع عن لقبه.

ونشر الاتحاد العراقي القائمة النهائية، عبر حسابه على «إكس»، والتي ضمّت 26 لاعباً.

وضمّت التشكيلة العراقية في حراسة المرمى: محمد حسن وكميل سعد وجلال حسن.

وفي خط الدفاع: زيد تحسين وريبين سولاقا وعلي عدنان وأحمد يحيي ومناف يونس وعلي فائز وآدم طالب وأحمد مكنزي ومصطفى سعدون ومهند جعاز.

وفي الوسط: إبراهيم بايش وعلي جاسم وزيدان إقبال وأمير العماري وأمجد عطوان ويوسف أمين وبيتر كوركيس ولوكاس شليمون وأحمد ياسين وماركو فرج.

وفي الهجوم: علي يوسف ومهند علي وأيمن حسين وأمين الحموي.