الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة الشرطة والعين من كربلاء إلى بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة الشرطة أمام العين الإماراتي من ملعب كربلاء إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد ضمن منافسات دوري ابطال آسيا للنخبة.

وستقام المباراة في السابع عشر من شهر شباط من العام المقبل، وتأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بحسب موقع الاتحاد الرسمي.

وكان الشرطة خسر أمام مضيفه برسبوليس الإيراني 1-2 في اخر مواجهاته التي جرت في استاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.