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الأتحاد العراقي يتلقى اشعارا من الفيفا بتأجيل التصفيات الاسيوية المزدوجة


تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم إشعارا رسميا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بتأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب فيروس كورونا.

وقال أحمد عباس، المكلف بإدارة الاتحاد العراقي، في تصريح صحفي، إن الاتحاد العراقي تلقى خطابا رسميا بتأجيل التصفيات بعد دخول هونج كونج في حالة طوارئ وكذلك لانتشار الفيروس بشكل سريع في مختلف الدول الآسيوية.

وأضاف "الاتحاد أبلغ الجهاز الفني للمنتخب بقرار الاتحاد الدولي الذي يقضي بتأجيل المباريات لتكون لديه رؤية في تغيير منهاجه التحضيري للمنتخب حسب المتغيرات".

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن البحرين الوصيف بعد مرور 5 جولات.

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