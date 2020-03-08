اتحاد الكرة يغرّم اربيل 10 ملايين دينار ويحرمه من جمهوره لنهاية الموسم

عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً بشأن الاحداث التي رافقت الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.

واقتحمت جماهير اربيل ملعب فرانسوا حريري، مع قرابة انتهاء المباراة لاتي كانت تشير نتيجتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2، اعتراضاً على قرار حكم المباراة بعدم احتساب هدف لاصحاب ارض يوم الاربعاء الماضي.

وذكر بيان عن اتحاد الكرة ان "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصدرت قراراتها بشأن ماحصل بعد مباراة اربيل والصناعات الكهربائية".

واوضح "بعد مناقشة تقرير مشرف المباراة قررت حرمان مشرف المباراة، صبحي كامل، من الاشراف على مباريات الدوري لموسم كامل بسبب عدم تصرفه بصرامة، وسماحه دخول الجمهور، اضافة الى نقل مباريات نادي اربيل خارج ملعبه، ولثلاثة ادوار، ومن دون جمهور".

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت ايضا "حرمان جمهور نادي اربيل من مرافقة فريقهم لنهاية الموسم، وغرامة النادي مبلغا قدره عشرة ملايين دينار".

وأشار البيان الى أن "بخصوص ماحدث بعد مباراة ناديي النجف والكهرباء، قررت لجنة الانضباط، معاقبة مشرف المباراة، عبد الكاظم حسن، بالحرمان من الاشراف لمباراتين بسبب سماحه بدخول الجمهور، وايضا معاقبة مشرف فريق الكهرباء، حسين زهراوي، بحرمانه من مرافقة فريقه لمباراتين".