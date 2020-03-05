الاتحاد الآسيوي يقدم طلباً رسمياً لـفيفا بتأجيل تصفيات المونديال

اجتمع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في مقر الاتحاد الدولي من أجل بحث فعاليات كرة القدم في قارة آسيا.

ويركز الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على منح أعلى درجات الأولوية لسلامة وصحة كل الأفراد المشاركين في مباريات كرة القدم، ونتيجة لذلك فقد تم تقديم مقترح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية ل‍كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث سيتم مشاركة هذا المقترح مع الاتحادات الوطنية المعنية.

وسوف يقوم الاتحادين الدولي والآسيوي بتوفير تحديثات حول هذه المباريات خلال الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في آسيا.

ومن ضمن المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها، مباراتي الملحق الحاسم في التصفيات الآسيوية للسيدات لدورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين، وكذلك بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في تركمانستان.

وسوف يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبة الوضع المتعلق بانتشار فايروس كورونا (كوفيد-19) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. وقد يتم توفير معلومات حول المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القارية والاتحادات الوطنية.