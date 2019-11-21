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تعرف على مباريات ليوث الرافدين في تصفيات آسيا للشباب


اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2020.

واوقعت القرعة، ليوث الرافدين ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

وستقام جميع المباريات في سطلنة عمان وعلى ملعب السيب.

وفيما يلي مواعيد مباريات العراق في التصفيات:

العراق & الكويت - الساعة 3:00 - الاحد 24-11

العراق & باكستان - الساعة 3:00 الثلاثاء 26-11

العراق & فلسطين – الساعة 3:00 الخميس 28-11

العراق & عمان – الساعة 6:00 السبت 30-11

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تعرف على مباريات ليوث الرافدين في تصفيات آسيا للشباب
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