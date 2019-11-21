جزائر السهلاني: التصويت على قانون الاولمبية أنهى حقبة "المتصيدين" بالماء العكر

اكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية جزائر السهلاني، الاربعاء،(20 تشرين الثاني 2019)، ان مجلس النواب العراقي احبط جميع المحاولات التي كانت تهدف لمعاقبة الرياضة العراقية.

وقال السهلاني في حديث صحفي إن "مجلس النواب العراقي الموقر ولجنة الشباب والرياضة أحبطوا جميع المحاولات والالتفافات التي عملت عليها جهات بعض منها رسمية واخرى عابثة لمعاقبة الرياضة العراقية، حيث رفض البرلمان جميع الفقرات التي ادرجها وزير الشباب والرياضة في قانون اللجنة الاولمبية والتي سبق ان اعترض عليها ممثل اللجنة الاولمبية في نقاشات مجلس الوزراء وكذلك اعترضت عليها اللجنة الاولمبية الدولية في اجتماع قطر الذي تسيده وزير الشباب والرياضة ".

وأضاف ان "التصويت على قانون الاولمبية أنهى حقبة المتصيدين بالماء العكر وفتح الابواب لرياضة عراقية جديدة على أسس قانونية"،

مشددا على "ضرورة ان يبادر رئيس اللجنة رعد حمودي بمراجعة سياساته السابقة والبدء فورا بإصلاحات حقيقية لمنظومته الادارية والمالية وإعادة النظر بمجمل القرارات السابقة وفتح الملفات بشفافية وحيادية، لكون المرحلة الحالية تتعالى فيها أصوات الإصلاحات والتي من أولوياتها ابعاد الفاسدين مهما كان تنمرهم وقربهم من القرار".

يذكر ان مجلس النواب صوت في ساعة متاخرة من ليلة امس الثلاثاء على قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.