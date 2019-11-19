العراق يكتفي بالتعادل السلبي أمام البحرين في تصفيات المونديال

اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم، بالتعادل السلبي 0-0 امام ضيفه البحريني على استاد عمان الدولي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب الوطني حاول عدة مرات الوصول الى مرمى الاحمر البحريني، لكنه لم ينجح في هز الشباك، حيث كانت الفرصة الابرز لاسود الرافدين في الدقيقة 84 حين سدد علاء عباس كرة اصطدمت بالقائم البحريني، لتنتهي المباراة كما بدأت سلبية من دون اهداف.

منتخب اسود الرافدين حافظ على صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، يلاحقه مباشرة المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، ثم ايران ثالثاً برصيد 6 نقاط.