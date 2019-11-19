اليوم.. العراق يواجه البحرين وعينه على التحليق في الصدارة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضيفه البحريني على استاد عمان الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتطلع منتخب أسود الرافدين، الى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة والتي يحتلها برصيد 10 نقاط، في المقابل فإن المنتخب البحريني سيحاول انتزاع الصدارة في حال حقق الفوز، كونه يمتلك 8 نقاط في وصافة الترتيب.

ومن المؤمل أن تشهد المواجهة، حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد أن تقرر توزيع التذاكر مجاناً

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.