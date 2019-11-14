الصفحة الرياضية

سيارتان لميمي وعلاء عباس بعد تسجيلهما ثنائية في شباك ايران


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، أن وكيل شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتين موديل 2020 للاعبين مهند علي وعلاء عباس بعد تسجيلهما هدفا المنتخب الوطني على نظيره الايراني.

وقالت الاتحاد في بيان ، إن "وكيل شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتين نوع كامري موديل 2020 للاعبين مهند علي وعلاء عباس بعد تسجيلهما هدفا النصر العراقي".

ونجح المنتخب الوطني، اليوم الخميس، في اقتناص فوز مثير بالدقائق الاخيرة، (2-1) امام ضيفه الايراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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