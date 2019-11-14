الصفحة الرياضية

كاتانيتش: كنا الفريق الأفضل والانتصار مستحق


عبر مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش عن سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم على إيران بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للعراق الفوز، كنا الفريق الأفضل والانتصار مستحق، والإصرار كان واضحا على لاعبي منتخبنا بدليل الفوز بالدقيقة الأخيرة"

وسجل المنتخب العراقي هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليهزم ضيفه الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد.

وحافظ المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما ظلت إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وأكد المدرب أنه يركز على المباراة المقبلة أمام المنتخب البحريني، مضيفا: "علينا أن نحسم التأهل عن المجموعة الثالثة لنعبر عن سعادتنا بذلك وليس فقط بالفوز في مباراة واحدة".

وبين: "مازلنا في نصف الطريق وهناك متغيرات اليوم علينا أن نتعامل مع الشكل العام للمجموعة ولا نترك التنافس لمجرد الفوز على المنتخب الإيراني".

 

وزاد: "سنركز على المباريات المقبلة، هناك منتخبات أخرى تنافس ولدينا 4 جولات ممكن أن تتغير فيها الحسابات".

 

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