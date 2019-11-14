مدرب إيران: العراق هزمنا بطريقة البحرين

عبر مدرب المنتخب الإيراني مارك فيلموتس عن أسفه لنتيجة مباراة اليوم أمام العراق والتي أقيمت في ستاد عمان الدولي بالأردن، وانتهت بفوز العراق بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

وقال فيلموتس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الفريق كان منظما طوال المباراة رغم حالة الطرد في الدقائق الأخيرة.

وتابع: "دفعنا ثمن الكرات الثابتة مثلما حدث أمام البحرين حيث خسرنا بركلة جزاء (بالجولة الماضية)، واليوم سقطنا بسبب ركلة ركنية بوقت قاتل".

وسجل المنتخب العراقي هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليهزم ضيفه الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد.

وحافظ المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما ظلت إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وبين أن الفريق الإيراني لم يفقد الأمل مضيفا: "مازالت أمامنا 4 مباريات ونتطلع للخروج فيها بالنقاط الكاملة (12 نقطة) وننتظر متغيرات المجموعة".