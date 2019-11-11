الاتحاد الآسيوي يغير حكم مباراة العراق وإيران

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير حكم مباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الآسيوي قد قرر تسمية الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة مباراة أسود الرافدين أمام إيران، حيث كان من المفترض إقامتها في البصرة.

وبعدما قرر الاتحاد نقل المباراة إلى الأردن، قرر الاسيوي تغيير حكم المباراة وإناطة قيادتها إلى الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.