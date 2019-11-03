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"فيفا" يطالب اتحاد الكرة بتطمينات بشأن البصرة والاخير يرد: جاهزون لمباريات المونديال


طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحاد العراقي بتطمينات بشأن الوضع الامني لمحافظة البصرة، من اجل استقبال مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتشهد محافظة البصرة وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات للمطالبة بمحاربة الفساد واجراء الاصلاحات وتغيير نظام الحكم في البلاد.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث صحفي إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب بتطمينات بشان وضع البصرة الامني بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد".

واوضح أن "الاتحاد ارسل التطيمنات من قبله ومن قبل مجلس محافظة البصرة الى فيفا، حيث تم ابلاغ الاتحاد الدولي، بأن المحافظة مستعدة لاقامة مباريات التصفيات وان التظاهرات لن تؤثر على اقامتها".

وسيواجه المنتخب الوطني ضيفه الايراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من شهر تشرين الثاني الجاري، فيما سيواجه البحرين في الـ19 من الشهر ذاته.

يذكر ان البصرة احتضنت مباراة العراق وهونغ كونغ في الجولة الثانية من التصفيات، خلال فترة التظاهرات التي شهدتها المحافظة مطلع تشرين الاول الماضي وانتهت بفوز العراق 2-0.

ويحتل اسود الرافدين صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الاهداف عن منتخب البحرين "الوصيف" وايران "ثالث المجموعة".

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