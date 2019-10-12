الصفحة الرياضية

صافرة يابانية تضبط مواجهة اسود الرافدين امام كمبوديا


اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واناط الاسيوي، مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني وكمبوديا الى الحكم الياباني ليدا جومبي.

ويواصل منتخب اسود الرافدين، تحضيراته في كمبوديا استعداداً لملاقاة اصحاب الارض يوم الثلاثاء المقبل.

وارتقى المنتخب الوطني الى وصافة المجموعة الثالثة، برصيد اربع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدرة ايران بعد فوزه على هونغ كونغ بثنائية في ملعب البصرة.

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